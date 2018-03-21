Haberler Teknoloji Haberleri Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir

Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin bir veri analizi firması tarafından kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddialarının ardından, dijital verilerin siyasi kullanımını mercek altına aldı. İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlementosu, Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla soruşturma başlattı. ABD Federal Ticaret Komisyonu kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda, Facebook'a komisyon tarafından verilebilecek cezanın 40 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisselerinde yaşanan sert düşüş, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg'in kişisel servetinin 74,5 milyar dolardan 67,7 milyar dolara kadar inmesine yol açtı.

AA Teknoloji Haberleri Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:09