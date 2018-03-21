Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin, kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialar, Avrupalı ve Amerikalı regülatörleri harekete geçirdi. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açtı. İngiltere, ABD ve AB'deki regülatörlerin devreye girmesiyle derinleşen kriz, Facebook'u Atlantik'in iki tarafında başlatılan soruşturmalarla karşı karşıya getirdi.
FACEBOOK'TA ŞİMDİYE KADAR YAŞANAN TÜM SKANDALLAR