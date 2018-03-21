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Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin bir veri analizi firması tarafından kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddialarının ardından, dijital verilerin siyasi kullanımını mercek altına aldı. İngiltere Bilgi Komisyonu, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Avrupa Parlementosu, Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların incelenmesi amacıyla soruşturma başlattı. ABD Federal Ticaret Komisyonu kurallarının ihlal edildiğinin ortaya çıkması durumunda, Facebook'a komisyon tarafından verilebilecek cezanın 40 milyar doları aşabileceği belirtiliyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook hisselerinde yaşanan sert düşüş, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg'in kişisel servetinin 74,5 milyar dolardan 67,7 milyar dolara kadar inmesine yol açtı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:09
Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin, kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialar, Avrupalı ve Amerikalı regülatörleri harekete geçirdi. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açtı. İngiltere, ABD ve AB'deki regülatörlerin devreye girmesiyle derinleşen kriz, Facebook'u Atlantik'in iki tarafında başlatılan soruşturmalarla karşı karşıya getirdi.

FACEBOOK'TA ŞİMDİYE KADAR YAŞANAN TÜM SKANDALLAR

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Facebook skandalı milyarlarca dolar para kaybettirdi! 40 milyar üzerinde ceza gelebilir
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