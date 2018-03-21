Xiaomi MIUI 9.5 güncellemesini alacak telefonlar listesi - Hangi Xiaomi cihazlara MIUI 9.5 gelecek? Tam olarak ne zaman yayınlanacak?

Daha önce Redmi Note 5 Pro için MIUI 9.5.4 firmware'ı sızmıştı ve daha sonra telefona Android 8.1 Oreo güncellemesi geldi. Bu aslında büyük güncelleme işinin bir parçasıydı ve sonunda MIUI 9.5 için gerekli resmi açıklama yapıldı.XİAOMİ Mİ 7 TESTTE ORTAYA ÇIKTI
ESKİ TELEFONLAR DA GÜNCELLENECEK
Bazı eski telefonlar dahil olmak üzere birçok Xiaomi modeli MIUI 9.5'e yükseltilecek görünüyor. Tıpkı MIUI 8'de olduğu gibi. Sızan MIUI 9.5.4 yazılımı bu sürümün Android 8.1'e bağlı olduğunu ortaya koyarken, yalnızca Oreo için uygun cihazlar yararlananacak görünüyor.
MIUI 9.5'E GÜNCELLENECEK XIAOMİ TELEFONLAR VE ÇIKIŞ TARİHİ ŞEKİLDE:
Mi 3 - Nisan ortası
Mi 4 - Nisan ortası
Mi 5 - Nisan başı
Mi 5s - Nisan ortası
Mi 5s Plus - Nisan ortası
Mi 6 - Nisan başı
Mi Max - Mart sonu
Mi Max 2 - Nisan başı
Mi Max Prime - Mart sonu
Mi MIX - Nisan ortası
Mi MIX 2 - Nisan başı
Mi Note 2 - Nisan ortası
Mi Note 3 - Nisan ortası
Redmi 3 - Nisan ortası
Redmi 3S - Mart sonu
Redmi 4 - Nisan ortası
Redmi 4 Prime - Mart sonu
Redmi 4A - Mart sonu
Redmi 4X - Nisan başı
Redmi 5 - Nisan başı
Redmi 5 Plus - Nisan başı
Redmi 5A - Nisan başı
Redmi Note 2 - Nisan ortası
Redmi Note 3 Qualcomm - Mart sonu
Redmi Note 3 Special Edition - Mart sonu
Redmi Note 4 MTK - Mart sonu
Redmi Note 4X - Mart sonu
Redmi Note 5 - Nisan başı
Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1 - Nisan başı
Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite - Nisan başı
Tabii ki Xiaomi bu listede değişiklikler yapabilir. Eğer böyle bir gelişme olursa da güncellenmiş listeyi sizinle paylaşacağız.