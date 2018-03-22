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beklenenden daha erken çıkabilir mi?

'un yeni üst düzey telefonu 'la ilgili yeni raporlar gelmeye devam ediyor. Son iddialara göre Güney Koreli üretici Note 9 için çalışmalarına başlamış. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.3.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 17:31
Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha erken çıkabilir mi?

'a yakınlığıyla bilinen SamMobile sitesinin haberine göre şirket, Note 9 için geliştirmelerine başladı. Hatta iki farklı yazılımı şu anda test ediyormuş. Aslında bu durum şaşırtıcı değil, örneğin Galaxy S9 ve 'ın lansmanı 25 Şubat'ta gerçekleşti. Ancak telefonların yazılım geliştirme haberleri ise eylül ayında ortaya çıkmıştı.

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SÜRÜM NUMARALARI DA BELLİ

Raporlananlara göre 'un yazılımları N960FXXE0ARB7 ve N960FXXU0ARC5 sürüm numaralarını taşıyor. Samsung yazılımları global olarak test ediyor.

Peki yazılımların erken zamanda geliştirilmesi ve test edilmesi, Note 9'un beklenenden daha önce çıkması anlamına geliyor mu?

Evet, belki olabilir. Mesela geçtiğimiz sene 29 Mart'ta tanıtıldı. Daha önce belirttiğimiz gibi Galaxy S9 ise 25 Şubat'ta duyuruldu. Arada bir aylık zaman oynuyor. S9 için yazılım geliştirme işleri ise telefon resmiyete kavuşmadan beş ay önce ortaya çıkmıştı.

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Eski tarihli birkaç raporda Note 9'un Note 8'e göre daha erken çıkabileceği iddia edilmişti. Note 9 yazılımlarının geliştirilmesi erken çıkış için tam olarak kanıt olmasa da, bu ihtimalin olabileceğini işaret ediyor.

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Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha erken çıkabilir mi?
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