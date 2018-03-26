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'ten gazetelere tam sayfa özür mektubu!

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan skandalı üzerine , ABD'de tam sayfa gazete reklamıyla özür diledi.

EMRE ÇETİNKAYA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 14:52
Mark Zuckerberg'ten gazetelere tam sayfa özür mektubu!

Pazar günü, yedi İngiliz gazetesinde ve üç Amerikan gazetede tam sayfa reklam yayınladı. Cambridge Analytica veri gizliliği skandalındandan dolayı tüm kullanıcılarından özür diledi.

Şirketin CEO'su 'in kaleme aldığı özür mektubunda, şirketin üçüncü parti uygulamaların artık fazla bilgi edinemeyeceğini ve Facebook'un verileri sınırlandırmaya başladığını söyledi. "Sizin için daha iyisini yapacağımıza söz veriyorum." diyen Zuckerberg, "Bu bir güven ihlaliydi ve o zamanlarda daha fazla yapamadığımız için özür dilerim" dedi.

CNN, Wired, The New York Times ve Recode gibi medya kuruluşlarına röportaj vererek bunlar aracılığıyla da özür dileyen Zuckerberg ayrıca, İngiltere'de The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express ve Sunday Telegraph gazetelerinde, ABD'de ise, The New York Times, The Washington Post ve The Wall Street Journal gazetelerinde özür mektubu yayınladı.

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İşte o gazete reklamı;

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Mark Zuckerberg'ten gazetelere tam sayfa özür mektubu!
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