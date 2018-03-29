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dahil 70 ya erişim engeli kararı!

Geçen gün incelemeye alınan da dahil onlarca hakkında erişim engeli kararı geldi. Bu uygulamaların çoğu kullanıcıların verilerini ele geçirmeye yönelik çalışıyor.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 20:14
GetContact dahil 70 uygulamaya erişim engeli kararı!

Son haftalarda internette sürekli gördüğümüz ve benzeri larla kullanıcılar, diğer insanların kendilerini rehberlerine nasıl kaydettiklerini öğrenebiliyorlardı. Bu uygulamalar çok popüler hale geldi ve bu amaç için yapılan sorgular kısa sürede milyarları buldu. Bu uygulamalar ise insanların rehberlerini ve telefon numarası verilerini ele geçirme amacı taşıyordu. Geçtiğimiz gün bu uygulamalar hakkında inceleme başlamıştı.

Şimdi ise bu uygulamalar ile ilgili yargı kararını verdi.

GetContact isimli uygulamanın başını çektiği ve insanların birbirini telefon rehberinde nasıl kayıt ettiğini gösteren uygulamalar için erişim engeli kararı verildi. İsim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği son dakika kararına imza attı. Buna göre, aralarında web sitelerin de bulunduğu 70 numara bulma ve isim sorgulama uygulamasına erişim engeli getirildi.

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GetContact dahil 70 uygulamaya erişim engeli kararı!
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