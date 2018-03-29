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Kurtarma helikopterinin yakınından geçen 'ların sırrı çözüldü!

2014'te bir na ait olan videoda helikopterin yakınından çok hızlı şekilde iki 'nun geçtiği iddia ediliyordu. Ancak bu iddia çürütüldü. Bakın UFO olduğu sanılan şey gerçekte neymiş...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 11:51
Kurtarma helikopterinin yakınından geçen UFO'ların sırrı çözüldü!

Birkaç senedir internette ilginç bir video dolanıyor. 2014'ten kalma videoda kurtarma helikopterinin yakınından iki geçiyor. Bulanık olan videodaki ikiz UFO'lar ilginç tartışmalara neden olmuştu, ama bir araştırmacı aslında UFO olmadıklarını belirtti.

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UFO DEĞİLSE NEDİR?

İkiye ayrılan Luno isimli geminin sırasında çekilen videodaki uçan cisimler gerçekte bir martıya ait.

UFO of Interest isimli hesabı attığı mesajda, helikopterin yakınında UFO'ların olmadığını, bir martının hareket bulanıklığı nedeniyle iki UFO varmış gibi göründüğünü belirtti.

Kurtarma operasyonuna ait daha uzun bir videoda da geminin çevresinde birçok martı görülüyor.

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KUŞLAR DIŞINDA DRONE'LAR DA UFO SANILIYOR

Sosyal medyada dolaşan böyle birçok ilginç UFO videosu var. Araştırmacılar ise bu videoların düşük kalitesinden dolayı kuşların, balonların, 'ların UFO sanıldığını belirtiyor.

TARTIŞMAYA NEDEN OLAN UFO GÖRÜNTÜSÜ!

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Kurtarma helikopterinin yakınından geçen UFO'ların sırrı çözüldü!
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