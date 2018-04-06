Windows 10'un yeni büyük güncellemesi yolda

İsminden hala emin olmadığımız ilkbahar güncellemesinin yayınlanmasına sadece birkaç gün kaldı. Windows 10 sürüm 1803 veya yapı 17133 olarak da bilinen güncelleme, 10 Nisan'da tüm kullanıcılara dağıtılmaya başlanacak. Ancak güncellemeye ulaşmanız, her zaman olduğu gibi günleri, hatta haftaları bulabilir.

Microsoft'un güncellemeleri kademeli olarak dağıtmasının birkaç nedeni var. Bunların başında güncellemede çıkabilecek sorunların herkese yayılmasını engellemek ve sorun çıkan cihazların güncellemelerini geciktirmek geliyor. Ancak ilkbahar güncellemesini arkadaşlarınızdan önce almak istiyorsanız, tüm yapmanız gereken kendinizi Windows Insider olarak ayarlamak ve Windows 10'unuzu Yayın Önizleme kanalına getirmek.

Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

WİNDOWS 10'U GERİDE BIRAKTI

1. Görev çubuğundaki Eylem Merkezi simgesine tıklayın.

2. Tüm ayarlar'a tıklayın.

3. Güncelleme ve Güvenlik'e tıklayın.

4. Sol bölmeden Windows Insider Programı'na tıklayın.

5. Başlarken düğmesine basın. Microsoft hesabınızı bağlamanız istenecek.

6. Sadece onarımlar, uygulamalar ve sürücüler'i seçin. PC'nizi yeniden başlatmanız istenecek.

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Artık Yayın Önizleme halkasındasınız ve ilkbahar güncellemesini hafta sonundan önce alabilirsiniz. Fikrinizi değiştirirseniz, aynı pencerede bulunan farklı seçenekleri de tercih edebilirsiniz.

Hürriyet'e göre, Microsoft'un toplu güncellemeleri bazen normal Windows Update'ten önce Yayın Önizleme kanalına koyabildiğini söyleyelim. Yani bu güncellemeleri test etmek istemiyorsanız, Yayın Önizleme kanalından çıkmanız gerekiyor.

Microsoft, yapı 17133'ün ISO dosyalarını henüz yayınlamadığı için bu yapıyla temiz bir kurulum yapmanız şu an mümkün değil. En son yayınlanan yapı, dört hafta önceki yapı 17127 idi.