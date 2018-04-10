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bağımlılığını ölçen yayınlandı

bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla, bu konuda uzman psikolojik danışmanlardan fikir alınarak hazırlanan sı piyasaya sunuldu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:16
Teknoloji bağımlılığını ölçen uygulama yayınlandı

bağımlılığını ölçen , piyasaya çıktı. yı geliştiren ekipte gönüllü olarak proje yöneticiliği yapan Orhan Tanrıkulu, kişilerin bağımlılık düzeylerini teknik olarak inceleyen bir sistem geliştirdiklerini kaydetti. Ayrıca uygulamayla ilgili olarak da "e-Diyet, telefonunuzu çok fazla kullanıyorsanız günlük limit aşımlarında otomatik olarak sizi uyarır. Günlük ve haftalık olarak size rapor sunar" diyerek seviyesini aşağı çekmeye destek sağlamak hedefiyle geliştirdikleri ücretsiz uygulamanın yaşam tarzı uygulamaları içinde 3. sıraya yükseldiğini de sözlerine ekledi.

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Teknoloji bağımlılığını ölçen uygulama yayınlandı
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