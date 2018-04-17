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'tan yeni bir itiraf daha geldi

Verilerin yasa dışı kullanımı skandalıyla ilgili itiraflarına devam eden , hesabı olmayan ama siteye giren kişilerin de bilgilerine eriştiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 12:37
Facebook'tan yeni bir itiraf daha geldi

Geçtiğimiz hafta , 'un, kullanıcıların profillerinde paylaşımlarının ötesindeki verilerin toplandığını açıklamıştı.

Facebook Ürün Yönetim Müdürü David Baser, sosyal ağ bloğundaki bir gönderide, "Hizmetimizi kullanan bir siteyi veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, giriş yapmasanız veya bir Facebook hesabınız olmasa bile sizin hakkınızda bilgi alıyoruz" dedi.

Baser, çok sayıda nin ve uygulamasının reklam ve tanıtımları için Facebook hizmetlerini kullanığını açıkladı. Baser'in açıklamalarına göre kullanıcılar, bu sitelere girmek için "Facebook aracılığıyla" bağlanıyor ve söz konusu siteleri kişinin bilgilerine ulaşarak hedefleme reklamcılık yapabiliyor.

Baser, ve Twitter gibi şirketlerin de aynı şeyi yaptığını vurguladı ve "Çoğu web sitesi, her ziyaret ettiğinizde aynı bilgileri birden çok şirkete gönderir" dedi..

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

ABD Başkanı 'la iş birliği yapan İngiliz şirketi 'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığı ortaya çıkmıştı.

Facebook, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları, "Facebook'u sil" kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya destek verenler arasında, ve Space X'in CEO'su da vardı.Veri skandalı sebebiyle yüz binlerce kişi Facebook hesaplarını silmiş, Facebook büyük zarara uğramıştı.

HATA YAPTIK

Özür dileyen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri sızıntılarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Google ve Facebook'un hakkınızda sahip olduğu bilgiler!

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Facebook'tan yeni bir itiraf daha geldi
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