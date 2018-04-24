Yapay zeka nedir?

Turing tezinde üç odanın bulunduğu ortamda bir deney yapılmaktadır. A odasında sorgulamayı yapacak insan, B odasında bilgisayar, C odasında ise insan bulunmaktadır. Deneyin amacı A odasında olan kişinin, bilgisayarı insandan ayırt etmesidir eğer bilgisayar insanı kandırmayı başarırsa yapay zekanın en az insan kadar akıllı olduğu ispat edilecektir.

Yapay zekanın insan yerine geçip geçemeyeceği tartışılsa da bazı meslekleri bitirdiği bazılarının da geleceğini tehdit ettiği ortada. Örnek vermek gerekirse muhasebe işlemlerini yapan yapay zekalar muhasebecilerin, emlaklara gidip komisyon vermeye gerek alışveriş siteleri emlakçıların, gelen cevapları yapay zeka yardımıyla cevaplayan çağrı merkezi çalışanlarının işlerini ellerinden almış durumdadır. Ellerinden tamamen alınması düşünülen meslekler arasında doktorluk da vardır. Yeri geldiğinde doktorlardan daha iyi analizler yapan, neden-sonuç ilişkisi kuran yapay zekalar üretildi ve üretilmeye de devam ediyor.

Ancak bu gelişmeler peşinde bazı soruları da yanında getiriyor. Yapay zeka insanın yaptığı her işi yapabilir mi? Bu cevaplanması güç bir soru... Çünkü insan içgüdüsel ve duygusal olarak hareket eden bir varlık fakat yapay zeka için bundan bahsetmek mümkün değil. Yapay zekanın bir davaya instiyatifini kullanarak karar vermesi, bir olayı duygularına göre yorumlaması, sanatsal güzelliğe ait bir yapıt ortaya çıkarması için ruhu olması gerekir.

Her ne kadar sahip olmasalar da bazı alanlarda ilerleme kaydetmiş durumdalar. Örneğin yapay zekanın ilk müzik olan "Daddy's Car" yapay zekanın binlerce müziği taramasıyla oluşturulmuş olsa da sözleri yine insana aittir. Yani bu da yapay zekanın matematiksel anlamda işlem yapsa da sanatsal anlamda bir beste oluşturabilmesi için insani duygulara sahip olması gerektiğini göstermektedir.

Yapay zeka uygulamaları insandan daha zeki olabilir mi?

Bir başka soru ise yapay zeka insandan daha zeki olabilir mi? Yapay zeka aslında insanın öğrettiklerinden ibarettir yani bu anlamda hesap makinesi de bir yapay zekadır, çünkü hesap makinesi de programlanmadan toplama, çıkarma, bölme, çarpma yapamaz.

Ancak bunlar öğretildikten sonra o da bir yapay zekaya dönüşür. Sizin onlara söylediğiniz sayıları ona öğretilen bilgiler ile işler, yapay zekanın kendi başına düşünebildiğini söylemek doğru olmaz.

Tekrarlamak gerekirse yapay zeka kendisine öğretilen ne ise odur!