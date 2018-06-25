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'a otomatik indirme özelliği geldi!

Arama devi , tarayıcısı üstünde geliştirmelere sessiz sedasız biçimde devam ediyor. Mountain View merkezli şirketin Chrome tarayıcısına eklediği son özellik ise bir takım tartışmalara neden oldu.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 10:20
Google Chrome'a otomatik indirme özelliği geldi!

, arama termini yazarken, telefon kullanırken, video içeren web sitelerinin sesinin çıkıp çıkmayacağını belirlerken yapay zekadan faydalanmayı seviyor. Ancak Google'ın yürüttüğü tahminler bazen tepki de çekebiliyor.

Firma şimdi 'deki tarayıcısında bazılarımızı rahatsız edebilecek yeni bir işlev sunmaya başladı. Bu işlev, veri bağlantısının sorunlu olduğu belirli ülkelerde haber metinlerini otomatik olarak indirecek. İndirme işlemi, kotasız veya ücretsiz Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında gerçekleştirilecek. Elbette işlev, bağlantı sorunu çeken birçok kullanıcının işine de yarayacak.

İşlev şu an 100'ün üzerinde ülkedeki Chrome for Android kullanıcısı için etkin durumda. (Hürriyet)

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Google Chrome'a otomatik indirme özelliği geldi!
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