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ın altında müthiş volkanik keşif

Bilim insanları, 'daki en büyük buzulun altında volkanik bir sıcaklık kaynağı keşfettiler.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 20:45
Buzulların altında müthiş volkanik keşif

Rhode Island Üniversitesi Okyanus Bilimleri Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, Pine Island buzulu altında aktif bir volkanik sıcaklık kaynağı saptandığı belirtildi.

Okyanus Bilimleri Enstitüsünden Brice Loose, 2014'te 'ya yapılan keşif gezisi sırasında Pine Island buzulundan ve okyanustan çok sayıda numune aldıklarını kaydederek, buzuldaki erimenin kaynağını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Araştırmaları sonucunda aldıkları numunelerde helyum-3 asal gazının yüksek konsantrasyonlarını görmeye başladıklarını belirten Loose, bunun da volkanik bir bulgu olduğuna işaret etti.

Loose, böyle bölgelerde volkanların sahip olduğu sıcaklık ve duman gibi göstergeleri görmenin mümkün olmadığını çünkü volkanik yarığın buzun kilometrelerce altında bulunduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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Buzulların altında müthiş volkanik keşif
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