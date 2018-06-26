Instagram’ın piyasa değeri 100 milyar doları aştı

Bu ay başında 1 milyar kullanıcıyı geçen Instagram, Bloomberg Intelligence'in hazırladığı rapora göre son 12 ayda 10 milyar dolardan fazla gelir elde etmiş olabilir. Analist Jitendra Waral'ın raporuna göre, Facebook'un ana sayfasından çok kullanıcı çeken uygulama, önümüzdeki 5 yılda 2 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaracak.

Instagram kullanıcı kitlesinin Facebook'a göre daha genç olmasının reklamverenler tarafından olumlu karşılandığını belirten rapordaki dikkat çekici bir unsur da Facebook'un aksine, Instagram'ın ABD'deki büyümesini dahi sürdürmesi oldu.

Önümüzdeki yıl boyunca Facebook'un gelirinin yüzde 16'sını oluşturacak olan Instagram için eMarketer verilerine göre önceki yıl bu oran yüzde 10,6'ydı. Waral, 2018 gelirlerinin büyük bölümünün bugün olduğu gibi ana sayfa akışındaki reklamlar olacağını, TV platformunun ise gelirde hatırı sayılır bir pay almak için çok genç olduğunun altını çizdi.

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