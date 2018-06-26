Yeni nesil robot kuşlar göreve başladı

South China Morning Post'a açıklama yapan Çinli kaynaklar, orduya ve hükümete bağlı 30'dan fazla kuruluşun, son yıllarda en az 5 bölgeye drone benzeri robot kuşlar konuşlandırdığını, yeni teknolojinin yaygın kullanıldığı yerlerden birinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi olduğunu belirtti.

Kaynaklar, kod adı "Güvercin" olan yeni "casus kuşlar" programının, Kuzeybatı Politeknik Üniversitesinde görevli Profesör Song Bifeng tarafından yönetildiğini kaydetti.

Üniversitenin internet sitesinde, geçmişte J-20 hayalet uçak programında görev yapan Song'un, "Güvercin" çalışmasıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından onurlandırıldığı ifade edildi.

Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi Aeronotik Okulunda yardımcı profesör olan ve Song'un ekibinde yer alan Yang Wenqing, yeni teknolojiyi doğrularken halen yaygın kullanılmadığını savundu.

Wenqing, "Teknolojinin gelecekte geniş ölçekte kullanım için iyi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Askeri ve sivil sektörlerde drone talebini karşılayacak eşsiz bazı avantajlara sahip." dedi.

Robot kuşların, sabit ya da hareketli kanatlara sahip insansız hava araçlarının aksine yükselmek, alçalmak ve dönüş yapmak için kanat çırpış hareketini taklit ettiği ve çok az ses çıkardığı bildirildi.

Hürriyet'e göre, projede yer alan bir diğer araştırmacı, amacın, insanlara ya da radara yakalanmadan hareket edebilecek yeni nesil insansız hava araçları geliştirmek olduğunu kaydetti.

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