e-öğrenme girişimi GmPly ABD kapısını da araladı

İnteraktif
eğitim ve e-öğrenme platformu GmPly
, Türkiye
'de elde ettiği kurum içi eğitim başarısını ABD
'de taşıyor. GmPly CEO'su Gökçen Karan
, e-öğrenme metotlarını değiştirmek hedefiyle çıktıkları yolda ABD'de önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. GmPly, hedefini daha yukarı taşıyor. Bilişim sektöründe önemli tecrübeye sahip kurucu kadrosuyla GmPly; kısa sürede Türkiye'de elde ettiği başarıyı, ABD'de de e-öğrenme sektörünün başarılı bir oyuncusu olma hedefiyle sürdürmeyi hedefliyor. GmPly CEO'su Gökçen Karan; "Bilinen e-öğrenme metotlarını değiştirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda önce ABD'de ardından tüm dünyada önemli başarılara imza atacağız" diye konuştu. 2019 sonuna kadar ABD'de 100 bin kullanıcıya ulaşarak, 5 milyon dolar ciro yapmayı hedeflediklerini belirten Karan, "2018'in son çeyreğinde, İsviçre
'deki iş ortağımız ile birlikte Avrupa pazarına da giriş yapacağız" dedi. İTÜ ÇEKİRDEKTEN BÜYÜDÜ
ARI Teknokent'in Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ
Çekirdek'e başvuran ve şimdilerde ABD pazarına açılan GmPly. Eğitim şirketleri ve kurumsal şirketlerin eğitim departmanlarının kolayca ve ücretsiz olarak interaktif video eğitimleri oluşturabilmelerine imkân veren GmPly, şirketlerin bu videolar üzerinden gerçek zamanlı KPI (Anahtar Performans Göstergesi) ölçümü alabilmesine olanak sağlayan bir SaaS e-öğrenme platformu. GmPly, 11 bin girişim arasından seçilerek İTÜ Çekirdek'in 2017 Big Bang yarışmasında 490 bin TL değerinde hibe, ödül ve yatırım desteği kazandı. EĞİTİMDE ETKİLEŞİM ARTIYOR
Bilinen e-öğrenme metotlarını değiştirmek ve geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten GmPly CEO'su Gökçen Karan, "Bugün dünyadaki tüm şirketlerin problemlerinin birbirine benzer olduğunu görüyoruz. Personel değişim oranlarının artması ve ülke çapına yayılmış ofis veya mağazalardaki personelin eğitimi ve ölçümlenmesi en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Karan, "Geliştirdiğimiz yeni uygulamalar sayesinde, GmPly kullanılarak hazırlanmış eğitimlerde etkileşimi yüzde 300'e kadar artırabiliyoruz" dedi. ABD'DEKİ İLK ANLAŞMASINA İMZAYI ATTI!
Türkiye'de birçok başarılı markayla çalıştıklarını belirten Karan, "Türkiye'de önemli şirketlerle çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ise ABD pazarına açılmak için Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'na katıldık. Bu program sayesinde San Francisco
ve New York
'ta ünlü mentorlerden uzmanlık eğitimleri aldık. Innogate programı sayesinde kurduğumuz network ile ABD'deki ilk satışımızı gerçekleştirdik. Anlaşma kapsamında Sarar Amerika, ilk aşamada ABD'ye yayılmış 17 mağazasındaki personelinin eğitimi için GmPly'in interaktif video eğitim platformunu kullanacak" dedi.