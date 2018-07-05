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Seviye 4 otonom araçlarının seri üretimine başladı

'in arama motoru 'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 16:36
Baidu Seviye 4 otonom araçlarının seri üretimine başladı

Şinhua'nın haberine göre, 'nun Üst Yöneticisi Robin Li, bir konferansta yaptığı konuşmada, Baidu'nun sürücüsüz otobüs üretimine başladığını belirterek, otonom sürüş platformunun son sürümü Apollo 3.0'la desteklenen sürücüsüz otobüs "Apolong"un 'de ve yurt dışında trafiğe çıkabileceğini söyledi.

Robin Li, otobüs üreticisi King Long ile ortaklaşa üretilen sürücüsüz otobüslerin Çin'in birçok kentinde ticari amaçlı olarak da kullanılacağını ifade etti.

ÇİN'İN GOOGLE'I

Çin'de 2000'de Robin Li tarafından kurulan internet şirketi Baidu, ülkenin 'ı olarak da biliniyor. Şirket, arama motoru olarak hizmet vermesinin yanı sıra kullanıcılara video ve sosyal paylaşım platformları, e-kitap, çeviri, yemek siparişi gibi çeşitli alt uygulamalar da sunuyor.

Günlük aktif kullanıcı sayısı bir milyarı aşan Baidu'nun Duer adlı yapay zeka destekli sesli asistan uygulaması da bulunuyor.

Son yıllarda bilişim şirketlerinden otomobil üretici firmalara birçok kuruluş, otonom araç teknolojisi üzerine çalışma yapıyor. Uluslararası rekabetin arttığı bu alanda Baidu'nun yanı sıra araç kiralama şirketi Uber, arama motoru Google ve ön plana çıkıyor.

Otonom sürüşe hazır ülkeler belli oldu

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Baidu Seviye 4 otonom araçlarının seri üretimine başladı
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