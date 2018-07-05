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'tan 50 bin dolarlık ödül! WhatsApp yalan haberle mücadele başlattı

içeriğine kattığı yeniliklerle gündeme daha çok geliyor, fakat popüler mesajlaşma uygulamasında şimdi ise bambaşka bir olaya imza attıldı. WhatsApp yetkilileri yalan haberle mücadele etmeye karar verdi. WhatsApp'ta yanlış bilgilendirme sebep olan problemlere karşı araştırma yapanlara toplamı 50 bin dolar olmak üzere çeşitli ödüller verilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 09:39
WhatsApp'tan 50 bin dolarlık ödül! WhatsApp yalan haberle mücadele başlattı

Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, çok aşamalı olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlar seçilecek.

KULLANICI SAYISI 1.5 MİLYARI AŞTI

Toplam 180 ülkede 1.5 milyarı aşan kullanıcı ile WhatsApp, en popüler mesajlaşma yazılımı olmayı sürdürürken, özellikle sosyal ağların en büyük problemi hâline gelen yalan haberin de paylaşım noktalarıdan birisi olarak dikkat çekiyor.

WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

12 Ağustos'a kadar yapılacak olan başvurular ve fon detayları için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. (Habertürk)

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WhatsApp'tan 50 bin dolarlık ödül! WhatsApp yalan haberle mücadele başlattı
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