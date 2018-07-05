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hala zirvede! (Büyümeye devam ediyor)

En güncel Windows sürümü olan 'un kullanım oranı artmaya devam ediyor. İşte platformun son ulaştığı oran...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:52
Windows 10 hala zirvede! (Büyümeye devam ediyor)

Netmarketshare'in dünyadaki tüm PC'leri hesaba katmadığını ve verileri sadece belirli cihazlardan toplayabildiğini hatırlatalım. Yine de firmanın verileri, işletim sistemlerinin kullanım oranları hakkında iyi bir fikir veriyor. 'un bugüne kadarki en geniş pazar payına ulaşmış olması, şüphesiz 'u sevindirecek. Bununla birlikte Windows 7, en çok kullanılan işletim sistemi olmayı sürdürüyor.

Windows 10'u herkese ulaştırmakta zorlansa da, Microsoft'un yüzünü hep güldüren bir veri daha var. Yazılım devi, masaüstü ve laptop işletim sistemlerine bakıldığında tüm Windows sürümleri ile yüzde 88,53'lük ezici bir üstünlüğe sahip. Habertürk'e göre, Apple'ın macOS platformu ise çok uzak arayla, yüzde 8,75 ile ikinci sırada yer alıyor. Özellikle sunucularda tercih edilen Linux, yüzde 2,27 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Tüm bu verilerin Netmarketshare'e ait olduğunu ve farklı firmaların verilerinin bir miktar farklılık gösterebildiğini söyleyelim. Örneğin Statcounter rakamlarında Windows 10'un geçen aylarda Windows 7'yi geçtiğini görmüştük. Gerçek, bu iki firmanın verilerinin ortasında bir yerlerde olabilir, ancak görünen o ki Windows 10, büyümeyi, işletim sistemi olarak rakiplerini ezmeyi sürdürüyor.

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Windows 10 hala zirvede! (Büyümeye devam ediyor)
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