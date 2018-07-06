Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Zaman yolcusu Noah 2120'de çekilmiş bir video gösterdi!

Zaman yolcusu 2120'de çekilmiş bir video gösterdi!

zor bir şey, değil mi? adlı zaman yolcusu bu sefer 2120 yılında çekilmiş bir video ile ortaya çıktı. Noah, daha önce yalan testini de başarılı bir şekilde geçmişti.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 16:02
Zaman yolcusu Noah 2120'de çekilmiş bir video gösterdi!

2030 yılından geldiğini öne süren adlı kişi, iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek için yalan makinesi testine girmiş ve yalan söylemediği ortaya çıkmıştı. Kendini zaman yolcusu olarak tanıtan ve anonim kalmak isteyen Noah lakaplı genç adam, 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyordu.

Noah, 'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğini, Bitcoin'in daha çok kullanılacağını, 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacağını, insanların saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üreteceğini söylemişti. 2028'de ise insanoğlu Mars'a ulaşacak ve zaman yolcuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacak.

AKILLI TELEFONLAR KULLANILIYOR

Milliyet'in haberine göre Noah şimdi de 2120 yılında çekilmiş bir video ile karşımıza çıktı. ApexTV'nin de rapor ettiği gibi videonun 2120 yılında çekilmiş olduğu iddia ediliyor. Videoda gelecekte de kullanıyorlar. Bu sizce güven verici mi yoksa hayal kırıklığı mı? Bunun dışında videoda farklı gökdelenlerin etrafında uçan birkaç uçak ile fütüristik bir şehir manzarasını var.

Noah şunu diyor, "Gördüğünüz gibi videoda üç araç var. Binalardaki ışıklar modernize edilmişler, çünkü insanlar ışıklı binaların şık olduğunu düşünüyorlar. Havadaki kırmızı bulutların nedeni ise küresel ısınma. Gelecekte bu bulutlar her yerde olacak."

YouTube'ta video altına gelen bazı sorular da şunlar:

- 'nı 2018'de kim kazanıyor?
-2120'de internet memeleri ya da capsler var mı?
-2120'de hala Dubstep müzikleri dinleniyor mu?
-Sadece Despacito 2'nin ne zaman çıktığını sormak istiyorum

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zaman yolcusu Noah 2120'de çekilmiş bir video gösterdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN