Zaman yolcusu Noah 2120'de çekilmiş bir video gösterdi!

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı kişi, iddialarının doğruluğunu tespit edebilmek için yalan makinesi testine girmiş ve yalan söylemediği ortaya çıkmıştı. Kendini zaman yolcusu olarak tanıtan ve anonim kalmak isteyen Noah lakaplı genç adam, 2030 yılından geldiğini ve zaman yolcuğunun o yıllarda keşfedildiğini söylüyordu.

Noah, Donald Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğini, Bitcoin'in daha çok kullanılacağını, 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacağını, insanların saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üreteceğini söylemişti. 2028'de ise insanoğlu Mars'a ulaşacak ve zaman yolcuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacak.

AKILLI TELEFONLAR KULLANILIYOR

Milliyet'in haberine göre Noah şimdi de 2120 yılında çekilmiş bir video ile karşımıza çıktı. ApexTV'nin de rapor ettiği gibi videonun 2120 yılında çekilmiş olduğu iddia ediliyor. Videoda gelecekte de akıllı telefonlar kullanıyorlar. Bu sizce güven verici mi yoksa hayal kırıklığı mı? Bunun dışında videoda farklı gökdelenlerin etrafında uçan birkaç uçak ile fütüristik bir şehir manzarasını var.

Noah şunu diyor, "Gördüğünüz gibi videoda üç araç var. Binalardaki ışıklar modernize edilmişler, çünkü insanlar ışıklı binaların şık olduğunu düşünüyorlar. Havadaki kırmızı bulutların nedeni ise küresel ısınma. Gelecekte bu bulutlar her yerde olacak."

YouTube'ta video altına gelen bazı sorular da şunlar:

-FIFA Dünya Kupası'nı 2018'de kim kazanıyor?

-2120'de internet memeleri ya da capsler var mı?

-2120'de hala Dubstep müzikleri dinleniyor mu?

-Sadece Despacito 2'nin ne zaman çıktığını sormak istiyorum