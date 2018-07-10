Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > İsabetli tahmin yapabilen ileri derece yapay zeka

İsabetli tahmin yapabilen ileri derece

’nden bir yazılımcı, kişinin cinsel eğilimini, ’sunu hatta potansiyel olarak şiddete eğilimli olup olmadığını belirleyen, dahası sürekli kendini geliştirip bu konuda sürekli daha isabetli tahmin yapabilen bir geliştirdi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 16:08
İsabetli tahmin yapabilen ileri derece yapay zeka

ABD'de 'nde görevli bir araştırmacı geliştirdiği nın kişinin cinsel eğilimini, zeka seviyesini () anlayabileceğini, hatta ileride potansiyel şiddet eğilimindekileri önceden algılayıp uyarıda bulunabileceğini öne sürüyor.

UYARIDA BULUNDULAR

Dr. Michal Kosinki, yapay zeka uygulamasını geçen yıl geliştirmiş. Araştırmacının uygulaması, insan yüzü fotoğraflarını tarıyor, belli başlı yüz hatlarından çıkarımlar yapıyor. Yapay zeka ayrıca sürekli kendini 'eğiterek' daha yüksek olasılıkla isabetli tahminler yapmayı amaçlıyor.

Kapalı devre güvenlik kameralarına monte edilebilecek bu yapay zekanın testlerde kişinin cinsel tercihini erkeklerde yüzde 91, kadınlarda yüzde 83 oranında doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor. Ancak bazı çevreler bu yapay zeka yazılımının ayrımcılık, özel hayatın ihlali gibi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. (Hürriyet)

Yapay zekaya sadece 20 dakikada otomobil kullanmayı öğrettiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsabetli tahmin yapabilen ileri derece yapay zeka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN