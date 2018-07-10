İsabetli tahmin yapabilen ileri derece yapay zeka

ABD'de Stanford Üniversitesi'nde görevli bir araştırmacı geliştirdiği yapay zekanın kişinin cinsel eğilimini, zeka seviyesini (IQ) anlayabileceğini, hatta ileride potansiyel şiddet eğilimindekileri önceden algılayıp uyarıda bulunabileceğini öne sürüyor.

UYARIDA BULUNDULAR

Dr. Michal Kosinki, yapay zeka uygulamasını geçen yıl geliştirmiş. Araştırmacının uygulaması, insan yüzü fotoğraflarını tarıyor, belli başlı yüz hatlarından çıkarımlar yapıyor. Yapay zeka ayrıca sürekli kendini 'eğiterek' daha yüksek olasılıkla isabetli tahminler yapmayı amaçlıyor.

Kapalı devre güvenlik kameralarına monte edilebilecek bu yapay zekanın testlerde kişinin cinsel tercihini erkeklerde yüzde 91, kadınlarda yüzde 83 oranında doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor. Ancak bazı çevreler bu yapay zeka yazılımının ayrımcılık, özel hayatın ihlali gibi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. (Hürriyet)