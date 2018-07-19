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’na ’ta savunma verecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından 'a verilen para cezası gündemdeki sıcaklığını koruyor. Avrupa Birliği, Google'ın işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığına karar vermiş ve şirkete 4.3 milyar avro para cezası kesmişti. Şimdi ise önemli bir gelişme ülkemizde yaşandı. , Google'dan sözlü savunma istedi. İşte detaylar...

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 17:45
Google Türkiye Rekabet Kurumu’na 28 Ağustos’ta savunma verecek

, Avrupa Birliği'nden sonra 'na da sözlü savunma verecek. Rekabet Kurumu sözlü savunma toplantısının 'ta yapılacağını duyurdu. Toplantıya katılmak isteyen tarafların mesai bitimine kadar Rekabet Kurumu'na başvuru yapması gerekiyor.

REKABET KURUMU KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 28 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak. (19.7.2018)

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, ' Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ' uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 13 Ağustos 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumu'na başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son dakika haber: AB'den Google'a dev ceza geldi! Tam 4.3 milyar avro...

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