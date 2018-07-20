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yı olumsuz etkiliyor

700 ergen üzerinde yapılan İsviçre kaynaklı araştırma, radyasyonunun, gençlerde performansını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 18:23
Cep telefonu hafızayı olumsuz etkiliyor

İsviçre Tropikal ve Kamu Sağlığı Enstitüsünün yaptığı araştırma, radyofrekans elektromanyetik sahaların, beynin na maruz kalan belirli bölgelerinde performansı gelişimi üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceğini gösterdi.

Science Daily'nin haberine göre sonuçları "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlanacak araştırmada, bir yılı aşkın süre cep telefonu kullanımı sonucu beynin kümülatif radyofrekans elektromanyetik sahalara maruz kalmasının, ergenlerde biçimsel hafıza performansının gelişimini olumsuz etkileyebileceği bulgusu elde edildi.

Bulgunun, konuyla ilgili 2015'de "Environment International"da yayımlanan araştırmanın sonuçlarıyla örtüştüğüne işaret edildi.

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Biçimsel hafızanın, beynin sağ yarısında bulunduğuna ve gençlerin cep telefonuyla büyük oranda bu tarafta konuştuğuna dikkat çekildi.

Araştırmada öte yandan mesaj gönderme, oyun oynama veya internet kullanımının, beynin radyofrekans elektromanyetik sahaya çok az maruz kalmasına yol açtığı, dolasıyla hafıza performansı gelişimiyle ilişkilendirilmediği belirtildi.

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Cep telefonu hafızayı olumsuz etkiliyor
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