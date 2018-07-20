Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak

13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak

ve , 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı. Yasal olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmese de uygulamada sadece mahkemeye veya soruşturmaya konu olduğu taktirde hesaplar incelemeye alınıyordu.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:25
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak

devi , TechChurch'e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı. Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmelerini isteyecek. Aslında bu sorunun kaynağı Facebook'un kayıt olurken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onay gerektirmemesi olarak görülüyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN