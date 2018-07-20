Facebook 13 yaşın altındaki kullanıcı hesaplarını kapatacak

Sosyal medya devi Facebook, TechChurch'e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı. Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmelerini isteyecek. Aslında bu sorunun kaynağı Facebook'un kayıt olurken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onay gerektirmemesi olarak görülüyor.