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'de 174 milyon yıllık fosili bulundu

'de 174 milyon yıllık fosili bulunduğu ve fosilin yeni bir türe ait olduğu bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 10:17
Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

Nature Communication dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, (muhteşem ejderha) adı verilen un uzunluğu 10 ila 15 metre arasında değişiyor.

70 TON AĞIRLIĞINDA

Küçük kafa yapısına sahip olan 70 ton ağırlığındaki türün küçük gruplar halinde gezdikleri kaydedildi.

Daha önceki araştırmalara göre, "muhteşem ejderha" dinozorunun ait olduğu Diplodocus familyasının 160 milyon yıl öncesinde yaşadığı biliniyordu. Ancak yapılan bu son araştırmayla söz konusu familyanın 160 milyon yıl öncesinde de varoldukları ortaya çıkmış oldu.

Yapılan keşfin, daha eski yıllara ait fosiller bulabilme açısından yeni bir ipucu olduğu ifade edildi.

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Çin'de 174 milyon yıllık dinozor fosili bulundu
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