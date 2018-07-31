Google Chrome değişti! Chrome'da yeni arayüze nasıl geçiş yapılır?

Chrome'un yakında bize sunacağı yeni tasarımı şimdiden denemek ister miydiniz? Material Design ile yenilenmiş arayüzü chrome://flags arayüzü altından etkinleştirmeniz mümkün.

Chrome'un şu anki son sürümü olan Chrome 68'e güncelledikten sonra şu adımları yerine getirmeniz gerekiyor:

-chrome://flags/#top-chrome-md ayarına gidin

-Vurgulanan UI Layout for the browser's top chrome seçeneğini Refresh (tazele) olarak değiştirin.

-Sorulduğunda Chrome'u baştan başlatın.

-Yeni arayüzü beğenmezseniz, aynı adımları takip edin ve açılır kutudan Default (varsayılan) seçeneğini seçin.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere yeni tasarımda sekmeler ve adres çubuğu, eskisinden oldukça farklı. "Yeni sekme" düğmesi artık en solda bir + simgesi olarak gösteriliyor ve tasarım, henüz Windows renklerini kullanmıyor gibi görünüyor. Profil ayarları düğmesi ise adres çubuğunun sol tarafına taşınmış. Her şeyin daha yuvarlak olması ise ilk göze çarpan şeylerden.

Google'ın bu tasarımı bitirmemiş olması muhtemel, bu yüzden gördüğümüz, final tasarım olmayabilir. Yine de tasarımın son haline yaklaşmış olduğumuzu düşünüyoruz. Yeni tasarımın herkesi aynı anda memnun edip edemeyeceği ise merak konusu. (Hürriyet)