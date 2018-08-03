Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

"Foundation Yarığı" adı verilen en büyük vadinin 35 kilometre genişliğinde ve 350 kilometre uzunluğunda, "Patuxent Yarığı" adı verilen ikinci vadinin 15 kilometre genişliğinde ve 300 kilometre uzunluğunda, "Offset Rift Havzası" olarak adlandırılan üçüncü vadinin 30 kilometre genişliğinde ve 150 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

BUZ KAYBINI HIZLANDIRABİLİRLER

Bilim adamları, söz konusu vadilerin erime halinde kıtanın merkezindeki buzulların kıyıya kaydırarak, buz kaybını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Yeraltı radar uydularının, Dünya'nın yörüngesindeki eksen eğikliği nedeniyle Antartika'yı görüş alanına alamadığından, bugüne dek kıtanın buz örtüsünün altını ve temel kaya yapısını detaylı şekilde inceleme olanağı olmamıştı. Polar GAP projesi, bu konudaki bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.