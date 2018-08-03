Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'nun internet sayfasından yapılan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

— Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,

— Google International LLC,

— Google LLC,

— Google Ireland Limited

hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi."