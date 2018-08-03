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Son Dakika: 'ndan 'a

, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International , Google LLC ve Google hakkında açılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 17:15
Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

'nun internet sayfasından yapılan açıklamada, Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International , Google LLC ve Google hakkında açılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Google'ın genel arama pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.07.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
— Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
— Google International LLC,
— Google LLC,
— Google Ireland Limited

hakkında soruşturma açılmasına, 18-23/396-M sayı ile karar verdi."

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Son Dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
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