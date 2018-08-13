Oppo Find X Lamborghini Edition saniyeler içinde tükendi!

Oppo Find X Lamborghini Edition, ilk defa Çin'de satışa çıktı. Yaklaşık 1.460 dolar olan cihaz, sadece 4 saniye içinde tükendi. Oppo Find X Lamborghini Edition, özel bir kutu ile geliyor. Kutudan özel bir kılıf, şarj cihazı ve Lamborghini markalı bir kulaklık çıkıyor.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Telefon, 19,5: 9 en boy oranıyla birlikte 6,5 inç Full HD + OLED ekrana sahip. Ekran-kasa oranı ise yüzde 93.8. Kapağın altında, Oppo Find X Lamborghini Edition, 8GB RAM ve 512GB dahili depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 845 işlemci tarafından destekleniyor. Kamera sensörleri için benzersiz otomatik kayar mekanizma ile geliyor. Şirkete göre, kayma mekanizması sadece 0,5 saniyede çıkıyor.

Fotoğraf makinesi için akıllı telefon, OIS ve AI özellikleri ile arka tarafta 16MP + 20MP sensörlerden oluşan çift kamera kurulumuna sahip olarak geliyor. Ön tarafta, selfie çekmek için 25MP kamera var. iPhone X benzeri, 3D portre aydınlatma özellikleri de mevcut.