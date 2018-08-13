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ler bu uygulamayla popüler sorulara cevap veriyor

'ın adlı iOS uygulaması ile lerin arama sonuçlarındaki popüler sorulara yanıt vermesini sağlıyor. Uygulama, in en çok sorulan sorulara cevap vermesi üzerine kurulu.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:16
Ünlüler bu uygulamayla popüler sorulara cevap veriyor

, lerin "Google'da en çok sorulan sorulara" video yanıtlar vermesini ve ardından bu kayıtları doğrudan Google'ın arama sonuçlarına göndermesini sağlayan "" adlı yeni uygulamasını tanıttı. Şirket, kullanıcıların belirli kişiler hakkında gerçekleri doğrudan ana kaynaktan "cevap almasını" sağlayacak.

ERİŞİM İZNİ İSTİYOR

Herkes uygulamayı indirse de, Cameos erişim izni almayı gerektiriyor. Erişimi olan , internette "en çok sorulan sorular" arasından cevaplamak istediklerini seçebilir ve yanıtlarının bir videosunu kaydedebilir.

Cameos'un güncel kalması için platforma yeni sorular ve aramalar eklenecek. Uygulama ile yüksek profilli kullanıcılar, hayranlarının en büyük sorularını doğrudan yanıtlayabilir.

Bir soruya cevap verildikten sonra, Google, yanıt videolarının Google'da yayınlanacağını ve kullanıcıların, ünlüleri aradıklarında benzer soruları görebileceğini söylüyor. Videolar, her bir ünlünün ana Google uygulamasında yayınladığı feed'de de görünecek. (Milliyet)

Google Dünya'yı küre olarak göstermeye başladı

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Ünlüler bu uygulamayla popüler sorulara cevap veriyor
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