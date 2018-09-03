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zararlı lerin iştahını arttırıyor

Hava sıcaklıklarındaki artışın zararlı lerin metabolizmasını hızlandırdığı ve böylece beslenme ve çoğalmanın arttığı ortaya çıktı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 10:21
Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor

Science News internet sitesinin haberine göre "Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, 'nden Curtis Deutsch ve ekibi, bir bütün olarak lerin daha sıcak günlerde ne kadar hızlanacağına, çoğalacağına ve tahıllara zarar vereceğine ilişkin matematiksel bir simülasyon geliştirdi.

Sıcaklığın, böcek metabolizmasını ve üremesini ne kadar hızlandırdığını inceleyen araştırmacılar, hava sıcaklığındaki her santigrat artışın, buğday, (darı) ve pirinç için ilave yüzde 10 ila 25 hasar anlamına geldiğini tespit etti.

EKİNLERDE DAHA FAZLA ZARARA NEDEN OLUYORLAR

Sıcaklıktaki artışın böceklerin iştahını artırarak ekinlerde daha zarara neden olduğunun altını çizen Deutsch, zararlı böceklerin halihazırda her yıl dünya genelindeki mısır ve buğdayın yüzde 8'ine, pirincin ise yüzde 14'üne zarar verdiğini belirtti.

Ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönemdeki seviyenin sadece 2 derece üzerine çıkması halinde, yıllık mahsul kayıplarının mısır için yaklaşık yüzde 10, buğday için yüzde 12 ve pirinç için yüzde 17'ye kadar çıkabileceğini belirten araştırmacılar, bunun üç tahıl için toplam yaklaşık 213 milyon tonluk kayıp anlamına geldiğine işaret etti.

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Sıcak hava zararlı böceklerin iştahını arttırıyor
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