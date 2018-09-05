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Haber ajanslarından devlerine '' uyarısı

da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (), ve Facebook'a kullandıkları haber içerikleri için ödeme ymaları çağrısında bulundu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:01
Haber ajanslarından internet devlerine 'telif hakkı' uyarısı

Avrupa'nın önde gelen haber ajansları, Google ve Facebook gibi devlerinin kullandıkları haber ve içerikler için ödeme ymaları gerektiğini açıkladı.

Anadolu Ajansının (AA) da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, haber ajanslarının ürettikleri haberlerin içeriklerinin ve Facebook gibi internet şirketleri tarafından reklam geliri elde etmek için kullanıldığı belirtildi. Ajanslar, bu kapsamda Avrupa Parlamentosuna (AP) "" yasalarındaki dengesizliğin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

üyesi 18 haber ajansının genel müdürlerinin imzasının bulunduğu açıklamada, AP'deki telif hakları yasa tasarısına kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkan Facebook'un geçen yıl 16 milyar dolar, Google'ın ise 12,7 milyar dolar gelir elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberleri kullananlara adil bir fiyat uygulamasından bahsediyoruz. Avrupa'da özgür basın ve demokratik değerler için AB'de de yasaları belirleyen kurumların telif haklarında reform konusunda bir baskı oluşturması gerekiyor. Google ve Facebook şirketleri, gazete ve haber ajanslarının yüksek fiyatlarla ortaya çıkardığı sayısız içeriği, herhangi bir ödeme yapmadan kullanıyor."

AP'de temmuz ayında reddedilen söz konusu tasarının 12 Eylül'de yeniden oylanması öngörülüyor.

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Haber ajanslarından internet devlerine 'telif hakkı' uyarısı
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