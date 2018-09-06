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kapısı 'ışınlandı'

Amerikalı bilim insanları, modüler larının geliştirilmesinde kilit öneme sahip bir adımı hayata geçirdi, kapısının "ışınlanabildiğini" deneysel olarak ortaya koydu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 15:52
Kuantum kapısı 'ışınlandı'

bağlı Yale Enstitüsünde görevli araştırmacılar, istendiği anda iki kubit (kuantum bit) arasında doğrudan etkileşime dayanılmaksızın kuantum kapısının "ışınlanabildiğini" deneysel olarak ortaya koydu.

Üniversitenin modüler ı çalışmasındaki modüllerin, daha büyük bir sistemde istenmeyen etkileşimleri azaltacak şekilde tabii biçimde izole edildiği, bunun bağımsız modüller arasında işleyişi sağladığı belirtildi.

Işınlanan kapıların, modüller arasındaki işleyişi sağlamanın bir yolu ve ayrı kuantum sistemlerinden oluşan ağlara dayalı kuantum bilgi sayımında zaruri olduğu ifade ediliyor.

Çalışmayla ilgili ayrıntılar Nature dergisinde yayımlandı.

Kuantum mekaniğinin eşsiz özelliklerinden biri olan kuantum ışınlama, fiziksel açıdan birini diğerine göndermeden iki taraf arasındaki kuantum durumlarını ya da izole edilmiş kuantum sistemlerini iletmek için kullanılmıştı.

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Kuantum kapısı 'ışınlandı'
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