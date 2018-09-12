‘Nasıl yapılır?’ rehberi Türkçe olarak yayında

Du¨nyada 17 dilde yer alan, herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını du¨nya u¨zerindeki tüm internet kullanıcılarına öğretmeyi amaçlayan wikiHow sitesi, bugu¨n 18. dili olan Tu¨rkçe olarak açıldı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre wikihow.com.tr adresinden ulaşılabilen Tu¨rkçe wikiHow, okurlara Tu¨rk dili ve ku¨ltu¨ru¨ne uygun yerelleştirilmiş, yararlı 'Nasıl yapılır?' makaleleri sunuyor.

2005 yılında kurulan ve 2017 yılında 200 bin civarında makale ve 2 milyona yakın kayıtlı kullanıcıya ulaşan sitenin, en yeni uluslararası versiyonu olan Tu¨rkçe wikiHow ile ilgili yapılan açıklamada, "Du¨nya çapında 85 milyondan fazla Tu¨rkçe konuşan insan bulunmakta. wikiHow, yu¨ksek kaliteli, eğitsel yazı ve görsellerini yeni, yerelleştirilmiş Tu¨rkçe versiyonuyla Tu¨rk okuyuculara sunabilmekten heyecan duyuyor.

Tu¨rkçe sitenin açılışıyla birlikte wikiHow şimdi tam 18 dilde yer almakta ve du¨nyadaki 240 u¨lke ve bölgeden kullanıcılar tarafından kullanılmakta. Yeni dillerde içerik sunarak, wikiHow rehberlerini milyonlarca okurla paylaşmaya devam ediyor" denildi.

TÜRKÇE WIKIHOW'DA NELER VAR?

Tu¨rkçe wikiHow'da şu anda mevcut olan bazı yerelleştirilmiş içerik örnekleri şunlar:

- Nasıl Yazılım Mu¨hendisi Olunur?

- Nasıl Mutlu Olunur?

- Ders Çalışırken Konsantrasyon Nasıl Artırılır?

- Nasıl Çabucak Uykuya Dalınır?

- Evlilik Nasıl Yeniden İnşa Edilir?

- Bitcoin Nasıl Kullanılır?

- Bir Kıza Nasıl Çıkma Teklif Edilir?

- Koşu Hızı ve Dayanıklılığı Nasıl Geliştirilir?

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Tu¨rkçe sitenin yanısıra wikiHow'un İngilizce, İspanyolca, Çince, Flemenkçe, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Çekçe, Endonezyaca, Japonca, Arapça, Tayca, Korece ve Vietnamca dillerinde yayın yapıyor. 2005 yılında Jack Herrick tarafından kurulan ve merkezi Silikon Vadisi'ndeki Palo Alto'da yer alan sitedeki rehberlere, az gelişmiş 42 ülkede Facebook gibi platformlar üzerinden mobil internet ücreti ödemeden de erişilebiliyor.

Türkiye'ye özel sayfalarının açılmasıyla ilgili değerlendirme yapan wikiHow CEO'su Elizabeth Douglas, "wikiHow'ı Tu¨rkçede açtığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. wikiHow, Tu¨rk okurlar için yazılmış, topluluk u¨zerine kurulu, u¨cretsiz, eğitsel bir kaynak olarak tu¨ru¨nu¨n ilk örneği. Tu¨rkçe sitemizi açmak, du¨nyadaki herkesin herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmesine yardım etmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

Tu¨rkçe wikiHow Proje Yöneticisi Sevde Kaldıroğlu ise "Bilginin, dilsel ya da coğrafi engellere bağlı olmaksızın, herkes tarafından daima erişebilir olması gerektiğine inanıyorum. Tu¨rkçe wikiHow, herhangi bir konuda herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı sorusuna verdiği ayrıntılı ve eğitici yanıtları ve bunun yanı sıra Tu¨rk kullanıcıların site u¨zerinde kendi bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlaması özelliği ile Tu¨rk toplumu için eşsiz bir bilgi kaynağı olacak" diye konuştu.