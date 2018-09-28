Denizlerde 'milli' damga

Türkiye'nin savunma sanayisinde "yerli" ve "milli" yatırımlara yönelmesi denizciliğe de yansırken, MİLGEM'den Yeni Tip Denizaltı'ya, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nden Sismik Araştırma Gemisi'ne kadar projeler, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve gücünü artırıyor.

AA muhabirinin, 27 Eylül Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, savunma sanayisinde denizcilik faaliyetlerine güç kazandırmak için yürütülen 9 proje öne çıkıyor.

Bunlardan yüzde 100 yerli tasarım olan Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi "Milli Gemi (MİLGEM)" projesinde üretim devam ediyor. Proje kapsamında ilk iki gemi TCG Heybeliada ve TCG Büyükada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hizmet veriyor. 3. ve 4. gemiler olan TCG Burgazada ve TCG Kınalıada gemileri denize indirildi, test faaliyetlerinin ardından teslimatları gerçekleştirilecek.

Denizaltı harekat konsepti kriterlerini karşılamak üzere denizaltının gizlilik özelliğinden istifade ederek, düşman kontrolü altında bulunan deniz harekat alanlarında uzun süre harekat yapabilecek denizaltılar için Yeni Tip Denizaltı Projesi de devam ediyor. 6 denizaltının yurt içinde üretimini içeren projede inşa faaliyetleri sürdürülürken, ilk denizaltının 2022'de teslimatı planlanıyor.

BİR TABURU DESTEKSİZ İNTİKAL ETTİRECEK GEMİ YOLDA

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi kapsamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek TCG Anadolu Gemisi'nin 2021'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

Çeşitli deniz koşullarında su yüzeyi ve su altı kurtarma operasyonları ve yangın söndürme gerçekleştirmek üzere yerli imkanlarla tasarlanmış Kurtarma ve Yedekleme Gemisi TCG Işın ve TCG Akın'ın inşa ve test faaliyetleri başarıyla tamamlandı ve gemiler hizmete girdi.

Amfibi Gemi Projesi kapsamında teslim edilen TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri amfibi harekat, araç ve personel nakli, ateş desteği ve gerektiğinde doğal afetlerde yardım ile acil destek hizmetleri imkanıyla Türkiye'nin deniz gücünün dünya denizlerinde temsiline katkı sağlıyor.

DEVRİYEDEN KİRLİLİĞİ ÖNLEMEYE KADAR FAALİYET

Türkiye'yi çevreleyen denizlerde arama kurtarma faaliyetlerine yönelik, devriye, kontrol, denetim, kirlilik önleme görevlerini olumsuz hava ve deniz şartlarında dahi ifa edebilecek Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Projesi kapsamında 4 gemi yurt içi özel sektör tersanelerinde inşa edilerek hizmete alındı.

Yeni Tip Karakol Botu Projesi'nde de Türk Deniz Kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerli imkanlarla dizayn edilerek ülke tersanelerinde üretilen karakol botları hizmet vermeye başladı.

ORUÇ REİS BİR YILDIR GÖREVDE

Türkiye'nin jeolojik ve jeomorfolojik gelişiminin incelenmesi, kıta sahanlığı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, deniz yetki alanlarındaki kaynak ve rezervlerin saptanması, uygun arama ve işletme teknolojilerinin belirlenmesine altyapı oluşturulması, depremsellik çalışmalarının yapılması için oşinografi araştırmaları yapma kabiliyetine sahip Oruç Reis gemisi 2017'de göreve başladı.

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Tedarik Sözleşmesi kapsamında inşa edilen TCG Alemdar ise Ocak 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Sayıları her geçen gün artan yerli ve milli gemi projeleri, Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğini ve gücünü pekiştirdi.