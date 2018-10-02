Atık malzemelerden 'çevreci' robot geliştirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) bakım atölyesi çalışanlarından Nebi Kılıç öncülüğünde, hurda malzemeler kullanılarak 2 yıllık süre içerisinde 3 çevreci robot tasarlandığı kaydedildi.

İzaybot adı verilen 2,85 santimetre boyunda 580 kilo ağırlığındaki robotun, yenilikçi projelerde gençlere örnek olması için Kocaeli Bilim Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, diğer 2 robotun da İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü'nde sergilendiği aktarıldı.

ÇEVRECİ MESAJLAR VERİYOR

Bilim merkezini ziyaret eden genç ve çocuklardan büyük ilgi gören "İzaybot"un ziyaretçilerle iletişim kurabildiğine dikkati çekilerek, robotun yöneltilen bazı sorulara cevap verebildiği ve diyalog kuranlara çevreci mesajlar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, hurda makine parçalarının değerlendirilerek yapılan robotlardan birinin Kocaeli Bilim Merkezi'nde gençlerin hizmetine sunduklarını vurgulayarak, "Robotun, hızla gelişen teknolojiyi yakalamak üretmeyi teşvik etmek adına, ülkemiz gençlerine çok daha başarılı ve yenilikçi projeler için fikir vermesini, ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.