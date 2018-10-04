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24 yıllık koltuğundan oldu

Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan 'un kurucusu , koltuğunu Amazon'un CEO'su 'a kaptırdı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 10:56
Bill Gates 24 yıllık koltuğundan oldu

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan 'un kurucusu ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

MARK ZUCKERBERG BİR YILDA MİLYARLARCA DOLAR KAYBETTİ

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, bir yılda 10 milyar dolar kaybetti. Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu , 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

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Bill Gates 24 yıllık koltuğundan oldu
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