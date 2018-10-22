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Ay'dan düşen satıldı!

ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir açık arttırma sonucu satıldı. Bu gök taşına tam 612 bin 500 dolar para ödendi.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 23:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 01:42
Ay'dan düşen gök taşı satıldı!

Altı parçadan oluşan, 5,5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.

Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.

Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir bölgesinde bulundu.

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Ay'dan düşen gök taşı satıldı!
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