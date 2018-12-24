Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Samsung Galaxy S10 üretimi başladı

Galaxy S10 üretimi başladı

merkezli teknoloji devi 'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S10'un seri üretimine başlandı.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:07
Samsung Galaxy S10 üretimi başladı

Samsung, internette uzun süredir konuşulan yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite için üretime başlamış durumda.

DÖRT FARKLI MODEL OLACAK

Samsung bu yıl karşımıza S10 Lite, Standart S10, S10 Plus ve 5G destekli S10 modeli olmak üzere dört farklı model ile çıkacak. Fakat son paylaşılan raporlara göre, 5G destekli Samsung'un henüz alt yapının uygun olmamasından dolayı daha ileri bir tarihte tanıtılacağı da düşünülüyor.

Ayrıca, son zamanlarda yapılan sızıntılarda ki S10 tasarımlarının aynı şekilde MWC 2019 etkinliğinde bizlere lanse edilmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S10'un fiyatı ortaya çıktı! S10'un çıkış tarihi nedir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung Galaxy S10 üretimi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN