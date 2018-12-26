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Performansı düşen ve yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri!

Evet muhtemelen sizin telefonunuz da uzun bir süre kullandıktan sonra yavaşlamaya başlamıştır. Peki böyle bir durumla karşılaşıldığında ne yapmak gerekir?

Giriş Tarihi: 26.12.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 15:53
Performansı düşen ve yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri!

İster bir telefona, ister bir 'lu telefona isterseniz de bir 'lu telefona sahip olun. Fark etmez, akıllı telefonunuz kesinlikle uzun bir süre(en az 3, 4 ay gibi) kullanıldıktan sonra hissedilir şekilde yavaşlamaya başlayacaktır. Belki bu durum çok yavaş ilerlediği için uzunca bir süre bunu fark edemeyebilirsiniz.

Peki bu durumu fark ettiğiniz zaman ne yapmanız gerekir? İşte bu sayfada sizlere akıllı telefonunuzun yavaşladığını hissettiğinizde ne yapmanız gerektiğini anlatacağız.

Öncelikle telefonunuzu hızlandırmak için sadece tek bir uygulamanın ya da tek bir işlemin yeterli olmayacağını belirtelim.

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Performansı düşen ve yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri!
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