Performansı düşen ve yavaşlayan telefonu hızlandırma yöntemleri!

İster bir Android telefona, ister bir iOS'lu telefona isterseniz de bir Windows Phone'lu telefona sahip olun. Fark etmez, akıllı telefonunuz kesinlikle uzun bir süre(en az 3, 4 ay gibi) kullanıldıktan sonra hissedilir şekilde yavaşlamaya başlayacaktır. Belki bu durum çok yavaş ilerlediği için uzunca bir süre bunu fark edemeyebilirsiniz.

Peki bu durumu fark ettiğiniz zaman ne yapmanız gerekir? İşte bu sayfada sizlere akıllı telefonunuzun yavaşladığını hissettiğinizde ne yapmanız gerektiğini anlatacağız.

Öncelikle telefonunuzu hızlandırmak için sadece tek bir uygulamanın ya da tek bir işlemin yeterli olmayacağını belirtelim.