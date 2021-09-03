SpaceX’ten Amazon’a suçlama: Amazon, rekabet edemediği için Starlink’i geciktirmeye çalışıyor

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında soğuk rüzgarlar esmiyor, resmen fırtınalar kopuyor. Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX uzun zamandır Starlink projesi üstünde çalışıyor. Starlink özetle Dünya'nın her yerine internet bağlantısı sağlamaya çalışan bir uydu internet ağı. Şimdiye kadar SpaceX tarafından birçok Starlink uydusu yörüngeye fırlatıldı. Amazon'un da Kuiper System adında benzer bir projesi bulunuyor.