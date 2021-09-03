SpaceX’ten Amazon’a suçlama: Amazon, rekabet edemediği için Starlink’i geciktirmeye çalışıyor

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında soğuk rüzgarlar esmiyor, resmen fırtınalar kopuyor. Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX uzun zamandır Starlink projesi üstünde çalışıyor. Starlink özetle Dünya'nın her yerine internet bağlantısı sağlamaya çalışan bir uydu internet ağı. Şimdiye kadar SpaceX tarafından birçok Starlink uydusu yörüngeye fırlatıldı. Amazon'un da Kuiper System adında benzer bir projesi bulunuyor.
Kısa süre önce SpaceX uzaya yeni Starlink uyduları göndermek için FCC'ye (Federal Communications Commission/Federal İletişim Komisyonu) başvurdu ve onay aldı. Hatta iki farklı yörünge için onay alındı. Buraya kadar her şey normal, fakat Amazon iki farklı yörünge olduğundan duruma itiraz etti. Tek yörüngenin olması gerektiğini savundu.
Amazon'un tepkisinden sonra SpaceX, FCC'ye Starlink'i kasıtlı olarak geciktirmeye çalıştığını bildirdi. SpaceX açıkmasında, Amazon'un kendi uydu sistemi hakkındaki sorunları çözmeyi ihmal ettiğini ve rekabet edemediği için rekabeti yavaşlatmaya yönelik bir çabaya devam ettiğini söyledi.