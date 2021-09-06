Huawei, ABD’nin çip yasağından kurtuldu!

Huawei Başkanı Guo Ping, Ağustos ayında, "Şu anda bizim için en büyük zorluk telefonlar. Hepimizin bildiği gibi akıllı telefon yongaları yani işlemcileri küçük ve düşük güç tüketimine sahip olduklarından ileri üretim teknolojisine ihtiyaç duyuyorlar. Huawei olarak kendi çipini tasarlayabiliyor, ama kimse bizler için üretmiyor. İşte bu noktada sıkışıp, kaldık" açıklamasını yapmıştı. Ancak Huawei yeni amiral gemisi P50 için bir çözüme ulaştı.