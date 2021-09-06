Huawei, ABD’nin çip yasağından kurtuldu!

Huawei Başkanı Guo Ping, Ağustos ayında, "Şu anda bizim için en büyük zorluk telefonlar. Hepimizin bildiği gibi akıllı telefon yongaları yani işlemcileri küçük ve düşük güç tüketimine sahip olduklarından ileri üretim teknolojisine ihtiyaç duyuyorlar. Huawei olarak kendi çipini tasarlayabiliyor, ama kimse bizler için üretmiyor. İşte bu noktada sıkışıp, kaldık" açıklamasını yapmıştı. Ancak Huawei yeni amiral gemisi P50 için bir çözüme ulaştı.
Huawei'nin yeni üst düzey telefonları P50 ve P50 Pro'da, 5 nm ile Samsung tarafından üretilmiş Snapdragon 888 sistemçipi var. Ancak bu çipler, 5G değil, 4G destekliyor. 4G destekli çiplerle birlikte Huawei de, ABD'nin yasağından kurtulmuş oluyor.
Çinli şirket, Snapdragon 778G'nin ve Qualcomm'un merakla beklenen yeni üst düzey çipi Snapdragon 898'in 4G modelini kullanmayı planlıyor.
GizChina'nın Digital Chat Station nickli Weibo kullanıcısına dayandırdığı haberine göre Huawei, bazı modellerinde Snapdragon 778G'nin 4G sürümünü kullanmak istiyor ve bunun için Qualcomm'a sipariş verecek. Gelecek sene çıkması beklenen Snapdragon 898'in 4G sürümünü de 2022 model amiral gemilerinde kullanacak.
Normalde Mate 50 serisinin bu senenin 4. çeyreğinde çıkması gerekiyordu, ancak amiral gemisi seri 2022'ye ertelendi. Mate 50 ailesinin 4G destekli Snapdragon 898'le gelmesi bekleniyor.