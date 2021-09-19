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Giriş Tarihi: 19.9.2021 23:24 Son Güncelleme: 19.9.2021 23:29

WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı!

WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp fotoğrafları sticker yapan yeni bir özellik üstünde çalışıyor. Özelliğin kalıcı olarak kullanıma alınıp alınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların karşısına yeni özelliği ile çıkıyor. WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde ortaya çıkan fotoğraflara sticker'a çevirip gönderme özelliği şimdiden beğeni topladı. Masaüstü sürümü için geliştirilen özellik WABetaInfo tarafından fark edildi.

FOTOĞRAF STİCKER'A ÇEVRİLEBİLECEK

Özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir fotoğrafı sticker olarak karşı tarafa iletebilecek. Kullanıcılar özelliği mesajların yazıldığı boşluğun hemen yanındaki butonda bulabilecek.

DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN FOTOĞRAFIN BOYUTU DÜŞECEK

Gönderilen fotoğraf dönüştürülürken boyutu da küçülecek ve sticker şeklinde olacak. WhatsApp'ın yeni özelliğinin test süreci başlarken, bu özelliğin ne zaman kalıcı olarak kullanıma alınacağı ise henüz bilinmiyor.

TEST AŞAMASINI BAŞARILI ŞEKİLDE GEÇECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Test aşamasındaki özellik deneyen kullanıcıların beğenisini toplarken, fotoğrafı sticker'a çevirme özelliğinin test aşamasını başarıyla geçeceği tahmin ediliyor.

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WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı!
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