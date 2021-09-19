WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı!

DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN FOTOĞRAFIN BOYUTU DÜŞECEK

Gönderilen fotoğraf dönüştürülürken boyutu da küçülecek ve sticker şeklinde olacak. WhatsApp'ın yeni özelliğinin test süreci başlarken, bu özelliğin ne zaman kalıcı olarak kullanıma alınacağı ise henüz bilinmiyor.