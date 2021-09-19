WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı!

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların karşısına yeni özelliği ile çıkıyor. WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde ortaya çıkan fotoğraflara sticker'a çevirip gönderme özelliği şimdiden beğeni topladı. Masaüstü sürümü için geliştirilen özellik WABetaInfo tarafından fark edildi.
FOTOĞRAF STİCKER'A ÇEVRİLEBİLECEK
Özellik sayesinde kullanıcılar herhangi bir fotoğrafı sticker olarak karşı tarafa iletebilecek. Kullanıcılar özelliği mesajların yazıldığı boşluğun hemen yanındaki butonda bulabilecek.
DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN FOTOĞRAFIN BOYUTU DÜŞECEK
Gönderilen fotoğraf dönüştürülürken boyutu da küçülecek ve sticker şeklinde olacak. WhatsApp'ın yeni özelliğinin test süreci başlarken, bu özelliğin ne zaman kalıcı olarak kullanıma alınacağı ise henüz bilinmiyor.