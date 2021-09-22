Xiaomi Civi adında yeni bir akıllı telefon geliyor! Çinli üretici tarih verdi

Xiaomi, 27 Eylül Pazartesi günü Civi adında yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Çinli üretici telefonla ilgili herhangi bir detay vermedi. Fakat bazı kaynaklar CC serisinin isminin Civi olarak değiştirileceğini ve kadın tüketicileri hedefleyen bir telefon olacağını düşünüyor. Ancak kaynaklardan gelen bu iddiaları doğrulamanın herhangi bir yolu yok.
Xiaomi Civi modelinin veya serisinin etkileyici bir tasarım, üstün kamera özellikleriyle donatılmış olması bekleniyor.
Birkaç hafta önce TENAA'da 2107119DC model numaralı bir telefon tespit edildi. Cihazın görselleri ve teknik özellikleri, Xiaomi 11 Lite NE 5G'nin Çin varyantı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu telefonun Xiaomi Civi olabileceği de iddia ediliyor. Neler olacağını ancak 27 Eylül tarihinde öğrenebileceğiz.