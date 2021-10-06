2020 Olimpiyatları’nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Temmuz-Eylül 2021 döneminde bilgisayar korsanlarının hedefindeki uluslararası turnuvada yaşanan siber saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 23 Temmuz'da Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıcından, 5 Eylül'de Paralimpik Oyunları'nın bitişine kadar resmi internet sitesi ve turnuva sistemine karşı yaklaşık 450 milyon siber saldırı yapıldı.