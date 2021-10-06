Bilgi ve iletişim sektöründeki firma sayısı 10 yılda katlandı

Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 13 bin 246 iken bu sayı 2015'te 17 bin 568'e, 2019'da 24 bin 169'a yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 11,6 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 26 bin 962'ye çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde bilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 104 artışla katlanmış oldu.

Firma sayısındaki artış istihdam sayısına da yansıdı. Söz konusu sektörde çalışan sayısı 2011'de 152 bin 562 iken bu sayı 2015'te 191 bin 216'ya, 2019'da 230 bin 571'e, 2020'de ise 238 bin 90'a çıktı. 2011-2020 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzde 56,1 arttı.