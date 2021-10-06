Geleceğin kadın yapay zeka uzmanları yetişiyor

Bilim ve teknoloji dünyasında kadınların potansiyellerini keşfetmesine yardımcı olmak, fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe faaliyet gösteren kadın sayısını artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yenilikçi projelere imza atan Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) dünyada ve Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Dernek, yapay zekâ üretiminde kadınların rolünü artırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlatıyor.

Program kapsamında 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity ile birlikte oluşturulan yapay zekâ eğitimleri verilecek. 'Artificial Intelligence with Python' ve 'Deep Learning' ana başlıkları altında katılımcılar teknik eğitimlerin yanı sıra yine online ortamda gerçekleştirilecek canlı soru&cevap oturumlarına, 'soft skill' eğitimlerine, motivasyon konuşmalarına ve kariyer günü etkinliklerine katılacak. Bin 500'den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan 'Nanodegree Sertikası' verilecek. Eğitimlerle yapay zekâ yetkinliklerini geliştirecek olan yeni mezun katılımcılar, program sonunda destekçi firmalarda çalışma fırsatına da kavuşacak.

ZEHRA ÖNEY: YAPAY ZEKA EKONOMİSİ BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çekerek, "Yapay zekâ ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor. PwC tarafından yapılan araştırmalar, yapay zekâ ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030'a kadar yapay zekâ teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda yapay zekâ alanında yol haritası niteliğindeki stratejisini açıkladığını hatırlatan Öney, 2025'te yapay zekâ teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Öney programın, Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki hedefleriyle de uyum içerisinde olduğunun altını çizdi.

Öney, yapay zekâ ekonomisinin sadece günümüzde değil, gelecekte de önemli bir konuma sahip olacağını vurgularken, "Yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin robotik süreç otomasyon, Python yazılım dili gibi güncel programlama dillerini öğrenmelerinin önemi daha da artacak. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, veri analitiğiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların pazarlama, satış ve iletişim departmanlarının bu alanda yeterli teknik bilgiye sahip olmaları şart. Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız" yorumunda bulundu.

HEM DÜNYADA HEM DE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Öney, önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurarak bin 500'den fazla alanda uzmanlık ve mentor desteği veren Udacity'nin dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşuyla böyle bir projeye imza attığını belirtirken, "Türkiye'de de ilk defa yapay zekâ alanında kadınlara böyle bir eğitim programı açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını yetiştirme misyonuyla mühendislik bölümlerinden yeni mezun genç kadınları bu projeye davet ettiklerini aktaran Öney, "Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza teknoloji üretiminde sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın sayısını artırmak için devam ediyoruz. Çeşitliliğin artışıyla birlikte ülkemizin yapay zekâ alanında rekabetçi bir pozisyona ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ 21'İNCİ YÜZYILIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK İNSANLAR YETİŞTİRMEK'

Öney, Wtech olarak bilim ve teknoloji alanında hizmet verirken 21'inci yüzyılın çalışanlarını yetiştirmek için insana bu alanda yatırım yaptıklarını belirtti. Öney, Dünya Ekonomik Forumu'nun da vurguladığı gibi yakın gelecekte 1 milyar insanın ihtiyacı olacak yetenekleri geliştirmek için, başlatacakları programla teknoloji sektöründe uzman, yetkin insan çeşitliğini artırmayı, bu alanda sayıca az olan kadınları motive ederek güçlendirmeyi, özellikle gençleri bu alanda yetiştirmeyi ve istihdama katmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ BİR KARİYER FIRSATI

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin ise Türkiye'de böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Şahin, "Teknoloji alanında hizmet veren kadınların büyük bir etki yaratacağına inanıyoruz. Bu inançla kadınlara, kendilerini geliştirebilmeleri adına bu tür fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Günümüzde kurumsal hayatta yapay zekâ gibi teknolojilere olan ihtiyacın hızla arttığını kaydeden Şahin, "Projemize destek veren Türkiye'nin önde gelen birçok firması, vereceğimiz eğitimler sayesinde hem çalışanlarına yatırım yapıyor hem de genç kadınların profesyonel anlamda güçlenmelerine arka çıkıyorlar. Genç kadınlarımız bu program sayesinde istihdama katılırken, kurum çalışanları da alacakları eğitimle bir üst noktaya çıkarak teknoloji anlamında daha güçlü bir kariyere sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

PROJEYE KİMLER DESTEK VERİYOR?

Programa destek veren şirketler, eğitimlerin tamamlanmasının ardından yeni mezun katılımcılara bünyelerinde çalışma imkânı da sunacak. Programa destek veren firmalar arasında Abdi İbrahim, Arçelik, Artı İletişim Yönetimi Ltd.Şti, Aslanoba Gıda, BrainArts, Denizbank, Draeger, EnerjiSa, Ford Otosan, Hepsiburada, Mastercard, MESS, Migros, Swissotel The Bosphorus, TAV Technologies, Teknofix, Teleperformance, Tempo, TİSK ve Vodafone yer alıyor.