Android 12 yakında çıkacak! Ancak üreticiler yine sessiz kaldı

Google geçtiğimiz mayıs ayında Android 12'yi resmen tanıttı ve Android tarihindeki en büyük tasarım değişikliğini içerdiğini söyledi. Yeni işletim sistemi kullanıcıların daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirme yapmasını sağlıyor.

Google Pixel sahipleri Android 12'ye ilk olarak kavuşacak kullanıcılar olacak. Bu durum şaşırtıcı değil. Bununla birlikte Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus gibi diğer markaların cihazlarına Android 12'nin ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor. Ortalıkta dolaşan farklı güncelleme listeleri var, ama kesin resmi bir açıklama yok.

Google yaptığı açıklamada Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo ve Xiaomi'ye ait cihazların bu yıl içinde Android 12 güncellemesini alması gerektiğini söylüyor. Geçmiş dönemde Samsung ve diğer markalar, Google'ın çıkardığı yeni Android sürümlerini birkaç ay içinde kullanıcılarına sunmuştu. Bazı eleştirmenler bu durumun, 2021'de daha kısa sürmesini beklediklerini ifade ettiler.

İsimsiz bir sanayi kaynağı teknoloji şirketlerinin aslında Android 12 güncellemesi üstünde çalıştığını ve Android 12'nin resmi çıkışına az bir süre kala veya işletim sisteminin yayınlanmasından sonra resmi güncelleme takvimlerini paylaşacağını açıkladı.