iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone’larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?

iOS 15 çıktığından bu yana yaşattığı bazı problemlerle de kendinden söz ettirdi. Apple destek forumlarından, sosyal medyaya kadar birçok farklı platformda iOS 15 güncellemesi sonrasında hatalarla karşılaştığını belirten bazı kullanıcılar oldu. Apple duruma müdahale ederek, iOS 15'teki sorunları düzeltiyor. 15.0.1'den kısa süre sonra iOS 15.0.1 güncellemesi yayınlandı.
iOS 15.0.2'nin sürüm notlarına göre iPhone'larda düzeltilen hatalar şu şekilde:
-Mesajlar'dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi
-MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan'ın Bul'a bağlanamaması
-AirTag'in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi
-CarPlay'in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi
-iPhone 13 modelleri için Finder'ı veya iTunes'u kullanarak aygıtı geri yüklemesinin veya güncellemenin başarısız olması
iOS 15.0.2'nin ara bir güncelleme olduğunu da belirtelim. Apple daha kapsamlı bir güncelleme olan iOS 15.1'i halen test ediyor.
iOS güncellemesinden önce telefon şarjınızın en düşük yarı yarıya dolu olmasına dikkat edin. Eğer şarjınız yoksa, iPhone'u şarj edip güncellemeyi öyle yapın.