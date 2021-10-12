iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone’larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?

iOS 15.0.2'nin ara bir güncelleme olduğunu da belirtelim. Apple daha kapsamlı bir güncelleme olan iOS 15.1'i halen test ediyor.

iOS güncellemesinden önce telefon şarjınızın en düşük yarı yarıya dolu olmasına dikkat edin. Eğer şarjınız yoksa, iPhone'u şarj edip güncellemeyi öyle yapın.