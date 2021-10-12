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Haberler Teknoloji Haberleri iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone'larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?
Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:59

iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone'larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?

iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone’larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?

Apple, iOS 15'i güncellemeye ve hataları düzeltmeye devam ediyor. Bir süre önce son kullanıcılarla buluşan yeni işletim sistemi, iPhone'lara getirdiği yeni özellikler dışında yaşattığı sorunlarla da konuşulmuştu. Apple bu sorunlardan bazılarını bildiğini açıklamıştı. iOS 15.0.1 güncellemesinin çıkmasından kısa zaman sonra iOS 15.0.2 geldi. İşte yeni güncellemenin içeriği hakkındaki detaylar...

iOS 15 çıktığından bu yana yaşattığı bazı problemlerle de kendinden söz ettirdi. Apple destek forumlarından, sosyal medyaya kadar birçok farklı platformda iOS 15 güncellemesi sonrasında hatalarla karşılaştığını belirten bazı kullanıcılar oldu. Apple duruma müdahale ederek, iOS 15'teki sorunları düzeltiyor. 15.0.1'den kısa süre sonra iOS 15.0.1 güncellemesi yayınlandı.

iOS 15.0.2'nin sürüm notlarına göre iPhone'larda düzeltilen hatalar şu şekilde:

-Mesajlar'dan arşivinize kaydedilen fotoğrafların ilişkili konu grubunun veya mesajın silinmesinin ardından silinmesi

-MagSafe özellikli iPhone Deri Cüzdan'ın Bul'a bağlanamaması

-AirTag'in Nesneleri Bul sekmesinde görünmemesi

-CarPlay'in ses uygulamalarını açamaması veya çalma sırasında bağlantısının kesilmesi

-iPhone 13 modelleri için Finder'ı veya iTunes'u kullanarak aygıtı geri yüklemesinin veya güncellemenin başarısız olması

iOS 15.0.2'nin ara bir güncelleme olduğunu da belirtelim. Apple daha kapsamlı bir güncelleme olan iOS 15.1'i halen test ediyor.

iOS güncellemesinden önce telefon şarjınızın en düşük yarı yarıya dolu olmasına dikkat edin. Eğer şarjınız yoksa, iPhone'u şarj edip güncellemeyi öyle yapın.

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iOS 15.0.2 güncellemesi çıktı! iPhone'larda ne değişiyor, hangi hatalar düzeltiliyor?
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