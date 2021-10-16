Samsung’un Android 12 güncellemesi alacak telefonları belli oldu

Android 12'nin son kullanıcılar için çıkmasına az bir süre kaldı. Tasarımsal değişiklikler, gizlilik ve güvenlikle ilgili geliştirmeler ve daha birçok yeniliği içeriğinde barındıran Android 12, milyonlarca telefonu tepeden tırnağa değiştirecek. Güncellemenin hangi telefonlara geleceği araştırılıyor ve oldukça merak ediliyor. Yazılım desteği konusunda son yıllarda politikasında köklü değişiklikler yapan Samsung'un, Android 12 güncellemesini hangi telefonlara sunacağı Google'da en çok araştırılan soruların başında geliyor. Bu sorunun yanıtı olabilecek, resmi olmayan bir liste paylaşıldı.
Sammobile sitesi, Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini almasını beklenen Galaxy telefonların ve tabletlerin bir listesini yayınladı. Bu listeye göre Android 12 temelli One UI 4.0 güncellemesi bazı modeller için son büyük güncelleme olacak.
Önemli bir not olarak bu listenin kesin olmadığını ve gelecekte değişebileceğini belirtelim. Samsung ve diğer telefon üreticileri, güncelleme listelerine daha sonra yeni telefonlar ekleyip, bazılarını çıkartabiliyor. İşte Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesi alacak olan Samsung telefonlar ve tabletler...
GALAXY S SERİSİ
-Galaxy S21 Ultra
-Galaxy S21+
-Galaxy S21
-Galaxy S20 Ultra
-Galaxy S20+
-Galaxy S20
-Galaxy S20 FE
-Galaxy S10 5G (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy S10 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy S10+ (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy S10e (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy S10 Lite
GALAXY NOTE SERİSİ
-Galaxy Note 20 Ultra
-Galaxy Note 20
-Galaxy Note 10+ (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Note 10 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Note 10 Lite
GALAXY Z SERİSİ
-Galaxy Fold (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Z Fold 2 5G
-Galaxy Z Flip
-Galaxy Z Flip 5G
-Galaxy Z Fold 3
-Galaxy Z Flip 3
GALAXY A SERİSİ
-Galaxy A71 5G
-Galaxy A71
-Galaxy A51 5G
-Galaxy A51
-Galaxy A52
-Galaxy A52 5G
-Galaxy A52s
-Galaxy A72
-Galaxy A90 5G (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A01 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A11 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A31 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A41 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A21 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A21s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A Quantum
-Galaxy Quantum 2
-Galaxy A42 5G
-Galaxy A02 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A02s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A03s
-Galaxy A12 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy A12 Nacho
-Galaxy A32
-Galaxy A32 5G
-Galaxy A22
-Galaxy A22 5G
GALAXY M SERİSİ
-Galaxy M42 5G
-Galaxy M12
-Galaxy M62
-Galaxy M01
-Galaxy M02s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M02 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M21 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M21s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M22
-Galaxy M31
-Galaxy M31 Prime Edition (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M32
-Galaxy M32 5G
-Galaxy M51 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy M31s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
GALAXY F SERİSİ
-Galaxy F41 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy F62
-Galaxy F02s (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy F12
-Galaxy F22
GALAXY XCOVER SERİSİ
-Galaxy Xcover Pro (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Xcover 5
GALAXY TAB SERİSİ
-Galaxy Tab S7+
-Galaxy Tab S7
-Galaxy Tab S7 FE
-Galaxy Tab S6 5G
-Galaxy Tab S6 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Tab S6 Lite
-Galaxy Tab A 8.4 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Tab A7 (Son büyük Android güncellemesini alacak)
-Galaxy Tab A7 Lite
-Galaxy Tab Active 3 (Son büyük Android güncellemesini alacak)