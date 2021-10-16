Samsung’un Android 12 güncellemesi alacak telefonları belli oldu

Sammobile sitesi, Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini almasını beklenen Galaxy telefonların ve tabletlerin bir listesini yayınladı. Bu listeye göre Android 12 temelli One UI 4.0 güncellemesi bazı modeller için son büyük güncelleme olacak.

Önemli bir not olarak bu listenin kesin olmadığını ve gelecekte değişebileceğini belirtelim. Samsung ve diğer telefon üreticileri, güncelleme listelerine daha sonra yeni telefonlar ekleyip, bazılarını çıkartabiliyor. İşte Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesi alacak olan Samsung telefonlar ve tabletler...