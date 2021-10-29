Yapay zeka gönüllüler

Sivil toplum kuruluşlarında görev almak isteyen gönüllüleri yapay zeka ile en uygun STK'ya yönlendiren e-Gönüllü platformu, bir yıl içinde binden fazla gönüllüyü 50 STK ile bir araya getirdi. Pandemide ortaya çıkan ihtiyaç üzerine genç girişimci Büşra Şahin tarafından kurulan platform, kurumların ve STK'ların gönüllü yönetim faaliyetlerini dijitalleştiren bir sosyal girişim.

Platformun kuruluşu pandemi döneminde olsa da altyapısının çok daha eskiye dayandığını ifade eden Şahin kuruluş hikayesini şu sözlerle anlattı: "Üniversite yıllarımda katıldığım bir gönüllülük deneyimi sonrasında Medium'da Coğrafyanız Kaderiniz Değildir başlığıyla bir yazı kaleme almıştım. Yazımda farklı bölgelere giderek coğrafyayı kader olmaktan kurtarabileceğimizi savundum. Birçok olumsuz yorum aldım, çünkü insanlar her yere seyahat etmemizin mümkün olmadığını söylüyorlardı. Ben de konu üzerinde yıllarca düşündüm. Derken hayatımıza pandemi girdi ve birçok STK faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. O süreçte STK'larla görüşerek ihtiyaçlarını dinledim ve böylece tam bir yıl önce e-Gönüllü platformu doğmuş oldu."

YAPAY ZEKA İLE YETENEK TAHMİNLEMESİ

Egonullu.com platformunda, gönüllü olarak bir yerlerde görev almak isteyen herkes, sosyal medya yönetimi, çeviri desteği gibi yeteneklerine uygun gönüllü ilanlarına başvurabiliyor. "Fakat yeteneklerinizden emin değilseniz, platform yeteneklerinize uygun ilanları yapay zeka tahminlemesi ile sunuyor. En uygun STK ve en uygun görev ile gönüllüyü eşleştiriyor" diyen Şahin, ilerleyen günlerde e-Gönüllü'nün Türkiye'nin e-Gönüllü haritasını çıkarak gönüllü yaş ortalaması, cinsiyet oranı, bölgelerdeki aktiflik, toplam gönüllülük saati, hizmet edilen küresel amaçların listesi gibi birçok istatistiği sunacağını da ifade etti.

50 STK İLE ÇALIŞIYOR

Platform bünyesinde güncel olarak 50 STK olduğunu belirten Şahin, "STK'lar dışında yakın dönemde belediyeler, şirketler ve üniversitelerle işbirliklerine giderek gönüllü yönetim sistemimizi kurum çalışanlarına da sunmak istiyoruz" dedi.

ANNESİNİ DİNLEDİ

Türkiye'de STK faaliyetleriyle alakalı en büyük sorunun, çoğunun tek bir bölgede, Marmara bölgesinde toplanmış olmaları olduğunu ifade eden Şahin şunları aktardı: "Türkiye'nin bir yerinde gönüllülük yapmak isteyen insanlar olduğunu biliyoruz fakat o insanlara nasıl ulaşacağız? Bu noktada gönüllü adayları tarayıcıda hangi kelimelerle aramalar yapar? Hangi kurumlara başvuru sağlar? Tüm bu soruları bir gönüllü gibi düşünmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda da kurumlarla irtibat ve işbirliğine gitmekteyiz. Annem 'bir yemek yaptıysan önce komşuna ardından mahallene dağıt' derdi. Bu öğretiyle e-Gönüllü'yü öncelikli olarak Türkiye'de yaygınlaştırmak ardından globale taşımak istiyorum."